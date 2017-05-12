中美经济合作百日计划获进展 在农产品、金融服务等领域达成合作

路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周四表示，美中两国将扩大牛肉和鸡肉贸易，并增加对金融企业的市场准入，这是降低美国对中国庞大贸易逆差计划的一部分。

以下为中国国新办在周五吹风会上提供的“中美经济合作百日计划早期收获”新闻稿内容摘要：

**农产品、能源**

--中国将尽快允许进口美国牛肉，最迟不晚于2017年7月16日；中美双方将尽快解决中国自产熟制禽肉输美未尽事宜，在达成一致后，美国最迟不晚于2017年7月16日发布拟议规则，以尽快实现中国禽肉出口美国。

--中国国家农业转基因生物安全委员会将在2017年5月底前召开会议，对美方已提交的八项生物技术产品申请就其预期用途安全性进行科学评审。

--美国欢迎中国和其他美国贸易伙伴，自美国进口液化天然气。在液化天然气出口许可上，美国给予中国的待遇将不低于美国给予其他非自贸协定贸易伙伴的待遇。

**金融服务、投资**

--中国将在2017年7月16日前允许在中国外资全资金融服务公司提供信用评级服务，并开始申请征信许可程序。

--美国商品期货委员会在合适且符合无行动豁免条件情况下，计划在2017年7月16日前延长给予上海清算所无行动豁免六个月时间，并可进一步延长豁免期限至总共最长三年时间。中国央行和美国商品期货委员会将致力于达成《跨境清算机构监管合作和信息交换谅解备忘录》。

--中国将在2017年7月16日前进一步颁布必要的服务指南，允许美国全资的电子支付服务供应商申请许可证，实现全面和及时的市场准入。中方将继续允许中资银行发行允许美国电子支付服务供应商处理外币银行卡交易的双标双币种银行卡。

--美国相关联邦监管机构继续承诺，对中国银行业机构，在相似的情形下按照美国法律，适用与针对其他外国银行业机构相同的银行审慎监管标准。

--中国将在2017年7月16日前向美国两家合格的金融机构颁发中国银行间债券市场承销牌照和结算代理人业务资格。

**中美往来**

--美国认识到中国“一带一路”倡议的重要性，将派出代表参加5月14-15日在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。

--美国欢迎来自中国企业家的直接投资，欢迎中国参加将于6月18-20日在美国华盛顿举行的选择美国投资峰会。（完）