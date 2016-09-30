中国铝行业高管出席美国贸易听证会 敦促对话与合作

路透华盛顿9月29日 - 美国国际贸易委员会周四听证会上，出现罕见的中国产业团体官员身影。针对中国过剩铝产能威胁到美国及全球铝生产商及加工商的指责，中国铝行业团体提出反驳。

与会团体官员辩称，中国铝行业一直是全球经济的一个重要贡献力量。

“我们相信，通过对话和合作，我们能够有效处理全球铝行业面临的挑战，”中国有色金属工业协会官员在陈词中表示。

此次听证会是美国众议院筹款委员会所要求一项调查的一部分，美国、加拿大、欧洲和俄罗斯团体企业参与听证，范围涵盖冶炼、挤制和回收再生等领域。他们指称中国过剩的产能是由政府政策主导，已导致全球范围内铝材降价。

中国铝行业团体官员称，中国铝材行业发展是由预计成长的中国内需推动。他们并称，中国政府已经淘汰了一部分落后产能，并且还在减少对该行业的投资。

在此之前，美国一些行业企业已敦促华盛顿对部分中国铝材生产商征收反补贴和反倾销税。

美国商务部正在调查中国忠旺(1333.HK)。此前美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)指控忠旺逃避美国针对铝挤压产品的进口关税。(完)