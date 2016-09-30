中国铝行业高管出席美国贸易听证会 敦促对话与合作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透华盛顿9月29日 - 美国国际贸易委员会周四听证会上，出现罕见的中国产业团体官员身影。针对中国过剩铝产能威胁到美国及全球铝生产商及加工商的指责，中国铝行业团体提出反驳。
与会团体官员辩称，中国铝行业一直是全球经济的一个重要贡献力量。
“我们相信，通过对话和合作，我们能够有效处理全球铝行业面临的挑战，”中国有色金属工业协会官员在陈词中表示。
此次听证会是美国众议院筹款委员会所要求一项调查的一部分，美国、加拿大、欧洲和俄罗斯团体企业参与听证，范围涵盖冶炼、挤制和回收再生等领域。他们指称中国过剩的产能是由政府政策主导，已导致全球范围内铝材降价。
中国铝行业团体官员称，中国铝材行业发展是由预计成长的中国内需推动。他们并称，中国政府已经淘汰了一部分落后产能，并且还在减少对该行业的投资。
在此之前，美国一些行业企业已敦促华盛顿对部分中国铝材生产商征收反补贴和反倾销税。
美国商务部正在调查中国忠旺(1333.HK)。此前美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)指控忠旺逃避美国针对铝挤压产品的进口关税。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。