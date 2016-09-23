中国初裁美国产干玉米酒糟存在倾销 即日起征33.8%反倾销税率--商务部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月23日 - 中国1月12日起对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销立案调查。商务部周五公布初裁公告称，初步认定相关产品存在倾销，并决定即日起征收33.8%的反倾销税税率。
“调查机关初步认定，原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销，国内干米酒糟产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，”商务部网站刊登初裁公告称。
商务部称，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，自今日起（23日）进口经营者在进口被调查产品时，应依据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向海关提供相应的保证金。
据商务部发布的各公司倾销幅度列表显示，本次反倾销税税率为33.8%。
而保证金计算方法为：保证金金额=（海关审定的完税价格×保证金征收比率）×（1+进口环节增值税税率）。（完）
欲览详情，请点选商务部网站：here
(发稿 陈杨；审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。