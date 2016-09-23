中国初裁美国产干玉米酒糟存在倾销 即日起征33.8%反倾销税率--商务部

路透北京9月23日 - 中国1月12日起对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销立案调查。商务部周五公布初裁公告称，初步认定相关产品存在倾销，并决定即日起征收33.8%的反倾销税税率。

“调查机关初步认定，原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销，国内干米酒糟产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，”商务部网站刊登初裁公告称。

商务部称，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，自今日起（23日）进口经营者在进口被调查产品时，应依据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向海关提供相应的保证金。

据商务部发布的各公司倾销幅度列表显示，本次反倾销税税率为33.8%。

而保证金计算方法为：保证金金额=（海关审定的完税价格×保证金征收比率）×（1+进口环节增值税税率）。（完）

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