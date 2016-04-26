中国仍希望与美国达成双边投资协议--美贸易副代表

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿4月27日 - 美国贸易副代表Robert Holleyman周二表示，中国高层官员近日已告知美国贸易谈判代表，他们仍希望与美方达成双边投资协议。
Holleyman在一场由美国商务部主办的中国商业会议上还表示，尽管仍在根据国际贸易法律评估其地位，大多数观察者将不会把中国的经济视为“市场经济”。
他说，美方仍在等待中国政府提出新的“负面清单”，并称这方面的进展对于未来谈判至关重要。“负面清单”列明禁止美方投资的中国商业领域。
中国未能在3月的截止日期前给出负面清单，引发了对谈判前景的质疑。(完)
(编译 戴素萍/汪红英；审校 王丽鑫/张涛)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。