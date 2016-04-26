中国仍希望与美国达成双边投资协议--美贸易副代表

路透华盛顿4月27日 - 美国贸易副代表Robert Holleyman周二表示，中国高层官员近日已告知美国贸易谈判代表，他们仍希望与美方达成双边投资协议。

Holleyman在一场由美国商务部主办的中国商业会议上还表示，尽管仍在根据国际贸易法律评估其地位，大多数观察者将不会把中国的经济视为“市场经济”。

他说，美方仍在等待中国政府提出新的“负面清单”，并称这方面的进展对于未来谈判至关重要。“负面清单”列明禁止美方投资的中国商业领域。

中国未能在3月的截止日期前给出负面清单，引发了对谈判前景的质疑。(完)