中国商务部称对美国在WTO起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月14日 - 中国商务部条约法律司负责人周四表示，对美国在世贸组织（WTO）起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾，将根据WTO争端解决程序予以妥善处理。
商务部网站援引该负责人称，中国已收到美国提出的磋商请求。中方一贯尊重世贸规则，中方对相关原材料的出口关税管理措施是在面临日益严峻的资源和环境压力下，为实现可持续发展而对资源类产品进行的科学管理，是强化生态环境保护综合措施的组成部分，符合世贸规则的规定。
美国周三就中国对锑、钴、铜、石墨、铅、镁、滑石、钽和锡等九种原材料的出口关税措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国对相关原材料产品施加的出口关税措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。