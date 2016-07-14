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中国财经 | 2016年 7月 14日 星期四 13:33 BJT

中国商务部称对美国在WTO起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾

路透北京7月14日 - 中国商务部条约法律司负责人周四表示，对美国在世贸组织（WTO）起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾，将根据WTO争端解决程序予以妥善处理。

商务部网站援引该负责人称，中国已收到美国提出的磋商请求。中方一贯尊重世贸规则，中方对相关原材料的出口关税管理措施是在面临日益严峻的资源和环境压力下，为实现可持续发展而对资源类产品进行的科学管理，是强化生态环境保护综合措施的组成部分，符合世贸规则的规定。

美国周三就中国对锑、钴、铜、石墨、铅、镁、滑石、钽和锡等九种原材料的出口关税措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国对相关原材料产品施加的出口关税措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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