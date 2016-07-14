中国商务部称对美国在WTO起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾

商务部网站援引该负责人称，中国已收到美国提出的磋商请求。中方一贯尊重世贸规则，中方对相关原材料的出口关税管理措施是在面临日益严峻的资源和环境压力下，为实现可持续发展而对资源类产品进行的科学管理，是强化生态环境保护综合措施的组成部分，符合世贸规则的规定。