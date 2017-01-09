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中国财经 | 2017年 1月 9日 星期一 17:45 BJT

中国商务部称对美国对华产品人为裁定出高税率表示严重关切

路透北京1月9日 - 美国商务部近日对进口自中国的双向土工格栅产品发布反倾销反补贴调查终裁备忘录，对此中国商务部官员表示，对美商务部对中国涉案产品裁定高额税率的决定表示失望和质疑。

商务部网站周一刊登新闻稿援引商务部贸易救济调查局局长王贺军谈话称，中国对美国不顾事实、滥用规则、人为裁定出高税率的做法表示严重关切。

“中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎采取贸易救济措施。中方将采取必要措施，维护中国涉案企业的公平权利。”王贺军表示。

美国此前认定，中国所有涉案企业的反倾销税率为372.81%，反补贴税率为15.61%-152.5%。

王贺军称，在反补贴的出口买方信贷项目上，美国申请人未提出充分证据，中国涉案企业和中国政府在答卷中均表示涉案产品未使用该项目，美国进口商也对未使用该项目予以证明，在实地核查中，中国政府相关部门予以充分配合，美商务部也未发现使用该项目的证据，但美商务部在终裁中仍以该项目无法核实为由，适用可获得不利事实裁定高额税率。

在反倾销方面，美国无视企业的充分配合，完全推翻初裁决定，适用可获得不利事实裁定所有企业适用最高惩罚税率。中国涉案企业对美方做法及决定十分不满。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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