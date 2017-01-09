中国商务部称对美国对华产品人为裁定出高税率表示严重关切

路透北京1月9日 - 美国商务部近日对进口自中国的双向土工格栅产品发布反倾销反补贴调查终裁备忘录，对此中国商务部官员表示，对美商务部对中国涉案产品裁定高额税率的决定表示失望和质疑。

王贺军称，在反补贴的出口买方信贷项目上，美国申请人未提出充分证据，中国涉案企业和中国政府在答卷中均表示涉案产品未使用该项目，美国进口商也对未使用该项目予以证明，在实地核查中，中国政府相关部门予以充分配合，美商务部也未发现使用该项目的证据，但美商务部在终裁中仍以该项目无法核实为由，适用可获得不利事实裁定高额税率。