中国商务部称对美国对华产品人为裁定出高税率表示严重关切

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月9日 - 美国商务部近日对进口自中国的双向土工格栅产品发布反倾销反补贴调查终裁备忘录，对此中国商务部官员表示，对美商务部对中国涉案产品裁定高额税率的决定表示失望和质疑。
商务部网站周一刊登新闻稿援引商务部贸易救济调查局局长王贺军谈话称，中国对美国不顾事实、滥用规则、人为裁定出高税率的做法表示严重关切。
“中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎采取贸易救济措施。中方将采取必要措施，维护中国涉案企业的公平权利。”王贺军表示。
美国此前认定，中国所有涉案企业的反倾销税率为372.81%，反补贴税率为15.61%-152.5%。
王贺军称，在反补贴的出口买方信贷项目上，美国申请人未提出充分证据，中国涉案企业和中国政府在答卷中均表示涉案产品未使用该项目，美国进口商也对未使用该项目予以证明，在实地核查中，中国政府相关部门予以充分配合，美商务部也未发现使用该项目的证据，但美商务部在终裁中仍以该项目无法核实为由，适用可获得不利事实裁定高额税率。
在反倾销方面，美国无视企业的充分配合，完全推翻初裁决定，适用可获得不利事实裁定所有企业适用最高惩罚税率。中国涉案企业对美方做法及决定十分不满。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。