美国称将力促中国公平贸易

路透华盛顿3月1日电---美国贸易代表办公室(USTR)周四誓言将确保中国遵守其贸易承诺.但并未详述其计划提出的任何新案例.

"有鉴於这种日益增长的贸易关系的重要性,美国在2012年将运用一切可用的方法,来确保中国在贸易方面采取公平做法,让美国出口商得以公平竞争,"USTR在关於总统贸易议程的年度报告中称.

美国对中国贸易逆差在2011年连续上升,增至创纪录的2,950亿美元.USTR报告是美方最新一项对中方强硬的宣示.

USTR的报告并未指出任何美方可能提出的针对中国的新贸易案例.但报告称执法努力将聚焦在终结中方的不公平补贴,以及其歧视美国企业的政策.

与此同时,美国财长盖特纳、商务部长布兰森及美国贸易代表柯克周四和众议院筹款委员会成员举行闭门会议,讨论有关中国贸易的议题.

该委员会主席坎普(Dave Camp)会後对记者说,他相信政府在针对中方加强行动方面是认真的.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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