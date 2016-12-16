中国商务部称小麦玉米等关税配额管理符合中国加入WTO承诺和规则

路透北京12月16日 - 美国就中国对小麦、大米、玉米等三种农产品实施的关税配额管理向WTO提出磋商请求，对此中国商务部周五表示，关税配额制度是中国加入世贸组织（WTO）时明确保留的贸易管理方式，小麦、大米、玉米关税配额管理符合中国加入WTO承诺和相关世贸规则。

商务部网站刊登其对美国磋商请求的回应，商务部条约法律司负责人强调，中国一贯尊重世贸组织规则，坚持以符合世贸组织规则的方式管理农产品对外贸易，以维护农产品国际贸易体制的稳定性。

美国周四就中国对小麦、大米（长粒米和中短粒米）、玉米等三种农产品实施的关税配额管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国政府对上述农产品的关税配额管理措施不符合中国加入世贸组织承诺和《1994年关税与贸易总协定》的有关规定。

周四的行动也是奥巴马政府自2009年以来，第15次在WTO对中国发起贸易执法挑战。

中国商务部上述负责人并称，中方已经收到美方提出的磋商请求。中方对美方就此提出磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。（完）