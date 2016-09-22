有条件解除对美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的进口禁令--农业部

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京9月22日 - 中国农业部和国家质检总局周四联合发布公告称，根据风险评估结果，即日起有条件解除农业部、原国家出入境检验检疫局2001年第143号公告中对美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的禁令，允许符合中国追溯体系要求和检验检疫要求的美国牛肉对华出口。 美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的追溯体系要求和检验检疫要求将另行制定。
中国国务院总理李克强日前在纽约出席宴会时表示，中美两国还应该进一步扩大相互开放，不仅是贸易，还包括投资；中国扩大开放是有诚意的，中方最近完成了对美国牛肉输华的检疫评估，很快会确定从美国进口牛肉。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。