有条件解除对美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的进口禁令--农业部

路透北京9月22日 - 中国农业部和国家质检总局周四联合发布公告称，根据风险评估结果，即日起有条件解除农业部、原国家出入境检验检疫局2001年第143号公告中对美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的禁令，允许符合中国追溯体系要求和检验检疫要求的美国牛肉对华出口。 美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的追溯体系要求和检验检疫要求将另行制定。

中国国务院总理李克强日前在纽约出席宴会时表示，中美两国还应该进一步扩大相互开放，不仅是贸易，还包括投资；中国扩大开放是有诚意的，中方最近完成了对美国牛肉输华的检疫评估，很快会确定从美国进口牛肉。（完）