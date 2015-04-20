朱光耀称中美将于近期交换负面清单

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月17日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美两国将于本月或下月交换“负面清单”，以加快中美双边投资协定谈判。

负面清单指的是限制外商投资的行业板块，一直是中美贸易关系的“痛点”。美国财政部长雅各布·卢上月称，中国缩减负面清单“至关重要”。

在被问及在负面清单问题上何时可能有进展时，朱光耀称中美两国预计将于本月或者下月交换负面清单。

朱光耀称，他预计今年9月中国国家主席习近平在华盛顿与美国总统奥巴马会晤时双边投资协定谈判将取得“重大”进展，但他表示中美双边投资协定的负面清单将由两国谈判决定，这对于双方谈判团队来说是一项非常艰难的工作。(完)