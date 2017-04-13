焦点：中国或避免被美国贴上汇率操纵国标签 但贸易问题躲不过

路透上海4月13日 - 美国总统特朗普或许已经决定不把中国列为汇率操纵国，但这不意味着北京当局可以就此高枕无忧。

特朗普在美国财政部公布半年一度贸易伙伴汇率报告前做出宣布，无疑缓解了可能与中国即将爆发贸易战的疑虑，但在与中国之间庞大的贸易逆差问题上，华府方面已经开启了新战线。

香港Oxford Economics的Louis Kuijs表示，“就重大议题方面，肯定还有戏唱。”

“汇率是其中之一，但我的确认为他们还没有放弃。相反，他们将会想各种办法采取行动。”

特朗普把不给中国贴汇率操纵国的标签作为潜在的交换条件，暗示这可能让中国更愿意协助化解愈发升级的朝鲜核问题。不过这也无异是承认了北京当局近期并未干预以削弱本币汇率。

自上周在佛罗里达庄园接待习近平之后，特朗普此举有望强化中美两国间的友好基调。

中国外交部发言人陆慷周四重申，中国避免为支撑出口而让本币竞争性贬值，并补充称中方愿意扩大合作，推动中美经贸关系平衡发展。

特朗普发表言论后，人民币兑美元周四触及两周高位，特朗普在评论中还表示美元太强了。

美国财政部去年10月在奥巴马执政期间发布的汇率报告显示，中国仅满足汇率操纵三个标准中的一个，即对美国的贸易顺差规模大小。

其他三个亚洲经济体--日本、韩国和台湾--则满足其中两个标准，而普遍看法似乎是，虽然没贴上汇率操纵标签，但美国仍将着手处理贸易失衡问题。

“我们的立场没有变化，即我们被贴上这个标签的可能性较低，但我们不会放松警惕，”韩国央行总裁李柱烈周四说，此前该央行维持货币政策不变。

“用汇率报告将一国货币置于‘强化分析’之下的最终目的在于，降低美国的贸易逆差，所以他们可能根据这一点来对每个币种的汇率进行评估，”他补充道。

周四的数据显示，2017年第一季度中国对美国贸易顺差496亿美元，上年同期为顺差506亿美元。

**其他阵地**

特朗普在总统选战中曾承诺将中国定为汇率操纵国，甫一上任仍立场强硬，但此次妥协并不意味着他缩减美国贸易逆差的决心有所减退。

美国商务部上月对中国是否应被作为市场经济国家对待发起了新的评估；按照世界贸易组织(WTO)的规定，世贸组织成员在对中国出口产品的反倾销调查中使用“替代国”数据的做法应当于2016年12月11日终止。美国商务部还在研究贸易滥用行为及其对美国贸易逆差的影响。

白宫下辖美国贸易代表办公室(USTR)日前抨击中国一系列贸易问题，从由来已久的工业产能过剩到强制技术转让，以及长期禁止美国牛肉和电子支付服务。

调研公司North Square Blue Oak驻北京分析师Jonas Short称，如果特朗普受欢迎程度下降，他可能很容易就回到更为敌对的立场。特朗普在竞选造势期间，就是部分靠抨击中国鼓动起民众对他的支持。

分析师也指出，美国财政部成员由新政府安排好之后，有可能会重新评估目前指导其全球汇率政策半年报的三个汇率操纵标准。财政部下一检视结果将在六个月后出炉。

“平静表面下暗流涌动，鉴于特朗普政府不可预测的开局情况，很难预见10月份会发生什么，”Short称。

图表：美国汇率操纵评估标准tmsnrt.rs/2p7aUox

(完)