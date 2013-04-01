美国限制政府购买中国IT设备 中方坚决反对

路透北京3月30日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国官方媒体周六报道称，对于美国限制进口中国企业生产的信息技术（IT）设备的新规定，中方表示强烈不满和坚决反对。

这凸显中美两国紧张关系，美国近期指责中国针对美国企业和政府机构进行了一系列网络攻击；中国则反驳美国的指责毫无根据，称中国本身也是网络攻击的受害者，而且其中有一半以上的网络攻击源自美国。

基于美国国会近期通过的《2013财年综合继续拨款法案》，要求美国宇航局（NASA）、司法部及商务部在未经联邦执法机构的许可下，不得采购来自中国的IT系统。

据新华社、《中国日报》及《人民日报》等中国官媒报道，中国商务部发言人沈丹阳表示，美国此项法案中的内容对外发出了极其错误的信号，直接影响了中国企业与美国商业伙伴开展正常的贸易、投资合作。

沈丹阳称，这种滥用“国家安全”措施，不公平对待中国企业、对中国企业进行“有罪推定”的歧视性做法，既严重违背公平贸易原则，也严重损害中美互信，阻碍两国在高技术产品领域的交流与合作。

沈丹阳敦促美方切实采取措施，消除该法案涉华经贸内容对中美经贸关系造成的不利影响。

中国外交部发言人洪磊近日在例行记者会上也针对该法案表示，中方敦促美方摒弃这样的做法，多做有利于中美互信和两国关系发展的事。（完）

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