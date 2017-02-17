版本:
中国
中国财经 | 2017年 2月 17日 星期五 16:20 BJT

中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策--工信部长

路透北京2月17日 - 中国工信部部长苗圩周五表示，中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策，中国制造业不会因为某些人想法改变而改变。

他在国新办新闻发布会上并表示，中国工业经济企稳向好的基本面没有改变，今年规模以上工业增加值增长目标为6%左右。（完）

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫；审校 乔艳红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐