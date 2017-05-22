中美经贸关系是双边关系“压舱石”和“推进器”--中国商务部长

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月22日 - 中国商务部部长钟山表示，中美互为重要的贸易投资合作伙伴，经贸关系是双边关系的“压舱石”和“推进器”。作为两国负责贸易的部长，在经贸领域加强合作、管控分歧，推动双边经贸关系有新发展、新提高、新突破，是双方共同的任务。
商务部网站周一刊登新闻稿称，在越南河内举行的第二十三届亚太经合组织（APEC）贸易部长会议期间，钟山与美国贸易代表莱特希泽举行工作会谈，双方就中美经贸关系有关议题坦诚深入交换意见。
莱特希泽则表示，贸易战不符合两国利益。美方乐见中美百日计划早期收获就一些议题达成共识，并愿与中方共同努力，采取正确、合理方法处理好双边经贸关系中的难题。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。