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中国财经 | 2017年 5月 22日 星期一 11:52 BJT

中美经贸关系是双边关系“压舱石”和“推进器”--中国商务部长

路透北京5月22日 - 中国商务部部长钟山表示，中美互为重要的贸易投资合作伙伴，经贸关系是双边关系的“压舱石”和“推进器”。作为两国负责贸易的部长，在经贸领域加强合作、管控分歧，推动双边经贸关系有新发展、新提高、新突破，是双方共同的任务。

商务部网站周一刊登新闻稿称，在越南河内举行的第二十三届亚太经合组织（APEC）贸易部长会议期间，钟山与美国贸易代表莱特希泽举行工作会谈，双方就中美经贸关系有关议题坦诚深入交换意见。

莱特希泽则表示，贸易战不符合两国利益。美方乐见中美百日计划早期收获就一些议题达成共识，并愿与中方共同努力，采取正确、合理方法处理好双边经贸关系中的难题。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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