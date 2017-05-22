中美经贸关系是双边关系“压舱石”和“推进器”--中国商务部长

路透北京5月22日 - 中国商务部部长钟山表示，中美互为重要的贸易投资合作伙伴，经贸关系是双边关系的“压舱石”和“推进器”。作为两国负责贸易的部长，在经贸领域加强合作、管控分歧，推动双边经贸关系有新发展、新提高、新突破，是双方共同的任务。