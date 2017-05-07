中美贸易逆差、过剩产能等问题可通过强化合作解决--中国副财长

路透北京5月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，中长期看，中美双边经济关系快速发展的过程当中遇到了一些问题，但这些问题是发展中的问题，例如如何应对贸易逆差、过剩产能等问题，通过强化合作是可以加以解决的。

他在第六届CF40-PIIE中美经济学家学术交流会议上指出，中美两国必须以一种非常富有建设性和合作性的方式应对这些挑战。美国对华有较大的贸易逆差是事实，不追求贸易顺差是中方的政策，中美双方应从历史中借鉴如何应对目前面临的问题，以实现相互尊重，寻找双赢的解决问题方案。

“中美在所有这些领域的合作都非常重要。”朱光耀说。

另一个是过剩产能问题，特别是钢铁和电解铝的过剩产能问题。从中国的角度看，中国作为世界第二大经济体已率先采取了很多重大举措，钢铁和煤炭领域去产能已经导致一些失业问题，为此中国建立了2,000亿人民币的结构调整基金，用于对下岗员工进行培训、再就业的支持。

朱光耀指出，在率先采取行动应对过剩产能的同时，中国同意世界各国应该就应对过剩产能问题进行政策上的沟通协调。

他称，中美经济关系的本质是互利共赢，基于双方相互尊重的前提，中美双方必须要采取必要的措施，通过有效利用中美全面经济对话机制，做出更大的努力，做大合作的蛋糕，有效管控好分歧，促进和提升双边经济关系。而有一些通过努力可以取得的早期收获成果，双方必须尽早开展相关工作。

他还强调，中美经济关系的范围绝不仅限于贸易，还包括投资基础设施建设，两国国内宏观经济政策协调，比如财政政策、货币政策、结构性改革政策等层面的协调，以及中美之间关于国际经济政策的协调。（完）