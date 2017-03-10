中国商务部称希望美方不要对中国进口铝箔发起双反立案调查

路透北京3月10日 - 针对美国铝业协会及成员向美商务部提出对中国进口铝箔发起反倾销和反补贴调查申请，中国商务部周五称，希望两国业界继续通过磋商和对话，解决双方产业的关注，希望美国商务部谨慎行事，拒绝对有损双方互利共赢的指控立案调查。

商务部网站刊登贸易救济调查局局长王贺军称，中方希望美方不要动辄诉诸贸易救济措施。

他表示，中美两国铝业有着良好的合作基础，两国的铝箔产品互补性较强。中国铝箔企业一方面向美国出口优质产品，满足美国内消费者的需要，另一方面也从美国进口所需要的铝箔。

王贺军强调，合作是中美实现互利共赢的唯一正确选择，两国铝业合作空间广阔，实际上两国业界也保持着畅通的交流机制。（完）