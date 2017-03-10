中国商务部称希望美方不要对中国进口铝箔发起双反立案调查

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月10日 - 针对美国铝业协会及成员向美商务部提出对中国进口铝箔发起反倾销和反补贴调查申请，中国商务部周五称，希望两国业界继续通过磋商和对话，解决双方产业的关注，希望美国商务部谨慎行事，拒绝对有损双方互利共赢的指控立案调查。
商务部网站刊登贸易救济调查局局长王贺军称，中方希望美方不要动辄诉诸贸易救济措施。
他表示，中美两国铝业有着良好的合作基础，两国的铝箔产品互补性较强。中国铝箔企业一方面向美国出口优质产品，满足美国内消费者的需要，另一方面也从美国进口所需要的铝箔。
王贺军强调，合作是中美实现互利共赢的唯一正确选择，两国铝业合作空间广阔，实际上两国业界也保持着畅通的交流机制。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。