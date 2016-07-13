中国对美方故意曲解WTO规则和相关裁决表示强烈不满--商务部

专家称人民币汇率不值得保 应克服非理性的汇率浮动恐惧症

路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。