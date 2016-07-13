中国对美方故意曲解WTO规则和相关裁决表示强烈不满--商务部

专家称人民币汇率不值得保 应克服非理性的汇率浮动恐惧症
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
路透北京7月13日 - 中国商务部贸易救济调查局负责人就美国对华不锈钢板带材反倾销反补贴调查补贴初裁发表谈话称，对美方故意曲解世贸组织规则和相关裁决的不合理做法表示强烈不满，将运用世贸组织争端解决机制，坚决扞卫自身权益。
商务部网站周三刊登新闻稿称，近期美方连续对中国输美不锈钢、冷轧板和耐腐蚀板等大宗钢铁产品裁出高税，其实质是人为设置障碍、排斥中国钢铁产品。
美国商务部周一对原产于中国的不锈钢板带材作出补贴调查初裁，认定中国企业反补贴税率为57.3%-193.92%。
商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话称，美方在本案中继续要求中国应诉企业提供所有原材料供应商高管的共产党党员身份及基层党组织等大量无关信息，使中国企业根本无法满足其要求，最后以中国企业不配合为由使用“不利事实”推定所有原材料供应商为“公共机构”，进而认定存在补贴并计算出高额税率。
该负责人表示，在刚刚落幕的上海二十国集团（G20）贸易部长会议上，各国部长达成共识明确反对贸易保护主义，而美方贸易保护行为完全与G20部长会议的共识背道而驰。中方敦促美方恪守世贸组织规则和相关裁决，避免滥用贸易保护措施，为改善全球整体贸易环境发挥积极作用。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。