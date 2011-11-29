中国企业无意对美光伏产业打贸易战

* 中方强烈反对美国企业对华光伏产品提出"双反"调查

* 无意在中国发起针对美国光伏产业的贸易战

* 行业恢复理性後企业利润料恢复正常

路透北京11月29日电---针对美国对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴("双反")调查,中国机电进出口商会周二表示强烈反对,但称无意在中国发起针对美国光伏产业的贸易战.

该商会在记者会上称,中国光伏企业在美国获得商业成功的根本原因是在市场竞争中取得的优势,而非低价倾销或政府补贴.

"中国企业在国内贷款的银行利息比欧美高很多.国外对於中国光伏企业接受政府高额补贴的谴责是不道德的."尚德电力STP.N董事长兼首席执行官施正荣在同一场合表示.

这是继中国商务部上周宣布将对美国可再生能源产业的扶持政策及补贴措施进行贸易壁垒立案调查後,中方对此次美国挑起的贸易争端所做的最新回应.

与会企业代表反复强调,不惧怕美方提出"双反"申请,但更不愿意看到中美两国发生贸易战的情形,这只会造成两败俱伤的後果.

"双反应对工作仅针对以SolarWorld为首的个别申诉企业,而非整个美国光伏产业."机电商会表示.

中国光伏产业联盟秘书处上周称,国内多晶硅企业要求行业组织向中国政府有关部门提出对美国出口到中国的多晶硅产品发起"反倾销、反补贴"调查申请,但暂无时间表.

本月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查.这将可能导致美国对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.

**企业利润料恢复正常**

阿特斯(CSIQ.O)董事长兼首席执行官瞿晓铧在同一场合表示,中国近几年来光伏产业链各环节的产能都在迅速扩充,但这并非为了侵犯海外市场.

"中国是个真正缺电的国家,同时也是个对於节能减排有强烈愿望的国家,...中国近年的产能建设很大程度是为了中国现在和未来的市场."他表示.

他并称,阿特斯的生产全球化策略是既定方针,在美方提出"双反"申请前就在执行,并不会把海外生产当作规避方法.

针对光伏产品价格大幅下滑,中国主要太阳能光伏电池制造企业,包括尚德电力、晶澳太阳能(JASO.O)和赛维LDK太阳能LDK.N三季度亏损均超出预期,并预计行业疲软态势可能会延续至明年.

天合光能(TSL.N)董事长兼首席执行官高纪凡对此表示,此前光伏行业高速发展时对整个市场预期较高,而造成阶段性产能过剩,待今後供需恢复理性後,预计利润也会恢复正常.

中国商务部上周五宣称,美国政府对其国内可再生能源产业提供扶持政策及补贴措施,违反了世贸组织规则,对中国可再生能源产业发展造成了阻碍和限制,已构成贸易壁垒.

业内人士认为,美国最终不通过该"双反"的可能性依然存在,且即便通过惩罚性关税比例亦可能较低.因美国大选年前美国挑起贸易争端本身极具政治色彩,且最差结局亦会导致其企业利益受损、失业人数增加,违背其起诉初衷.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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