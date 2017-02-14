中国监管层开展对美出口专项调研 为可能的贸易战“未雨绸缪”（更新版）

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路透北京2月14日 - 美国总统特朗普的部分言论，引发中美贸易摩擦可能增加的忧虑。中国国家外管局上海分局于今年2月开展对美出口的专项调研，专家指出，此举或为可能升级的中美贸易摩擦“未雨绸缪”。

两位消息人士周二称，国家外汇管理局上海分局已于今年2月初选择上海市2016年对美进出口和跨境收支规模较大的企业进行重点调研，内容包括美国未来可能采取的贸易保护措施对进出口及其收支影响的评估等。

分析师指出，贸易摩擦是今年中国外贸面临的现实风险，若特朗普政府出台超预期政策，可能对中国外贸和经济增长带来负面影响。

“从近期特朗普的系列言论来看，其上台后很可能会加紧实施贸易保护政策，对从中国、墨西哥等进口的商品征重税，中美之间存在爆发贸易战的可能。”交通银行金融研究中心研究员刘健称。

他并表示，特朗普的经济政策可能导致产业资本回流，中国吸引外商直接投资面临压力。而特朗普的减税和放松管制还将导致全球产业资本回流美国，近日福特汽车宣布取消墨西哥设厂计划、回归美国便是明显信号。

近年来，受中国经济增速下行、投资回报率下降等影响，中国对外资的吸引力有所下降，外商直接投资增速放缓。特朗普吸引产业资本回流美国的政策一旦真正实施，无疑将对本就面临一定压力的中国外商直接投资带来较大的负面冲击。

对于未来，刘健认为，短期内，预计特朗普政府将更多地采用“精准打击”的方式，对个别行业的相关进口商品品种征收反倾销税。

鉴于美国对钢铁、化工、橡胶等行业持续存在过度保护，这些行业仍将继续成为反倾销的重灾区。而中国的家电、电子、纺织、服装等劳动密集型商品对美国出口占比较高，相应地也可能受到较大影响。

一旦发生中美贸易战，不仅会导致中美贸易额迅速下降，银行相关贸易结算、跨境投融资等业务受损，还会对这些行业和企业的盈利造成负面冲击，相关行业的不良资产有上升的危险。

不过，招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，中美贸易夹杂了太多政治因素，因此存在很大的不确定性，历史上中美曾有数次贸易摩擦，但大多能在贸易战前一刻缓和。

“不排除川普政府以打促谈的策略，毕竟贸易战对中美都没有好处。”他称。

消息人士援引调研内容称，调研还包括与美国进出口贸易是否出现摩擦，是否在美设厂，以及如果美国提高关税，是否会对企业造成影响，而关税提高至什么幅度，企业可以承受，企业将如何应对等。

“还在调研阶段，各家外贸企业的情况不同，真打起贸易战，还是有压力的。”上述消息人士表示。

路透暂未联络到外管局上海分局进行置评。

调研还包括境内美资企业生产经营及可能存在的变化情况，包括境内美资企业是否可能撤资或转移其他国家生产，或者转移回美国生产，境内美资企业在中国的盈利模式，境外总公司是否有撤资或者减资情况等。

中国商务部最新表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。（完）