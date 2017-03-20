焦点：中国向智库征求建议 为美国在贸易问题发难准备预案--消息

资料图片：2016年9月，上海洋山港口集装箱码头，图为从货轮上卸载集装箱。 REUTERS/Aly Song

路透北京3月20日 - 中国政府已经在就如何应对特朗普政府可能实施的贸易处罚措施向智库和政策顾问征求意见，尽管中国希望能通过商业式的协商解决问题，但也为最糟糕的状况做准备。

中国的政策顾问们认为，特朗普政府很可能对钢铁、家具以及国有企业等领域施加高关税，因为中国在这些产业对美国享有巨大贸易顺差。

他们说，中国或许以寻找其他农产品或机械以及制成品供应商做出回应，并减少对美国出口的消费产品，比如手机或笔记本电脑。

他们说，其他选项包括对在中国运营的美国大公司施加税负或采取限制措施，或者限制它们进入中国迅速发展的服务业的渠道。

参与内部讨论的几位消息人士称，北京是特朗普去年竞选誓言中特别针对的一个目标，考虑到中国对美国的巨大贸易顺差，官员预计两国之间将难免出现一些摩擦。

中国国务院新闻办公室和中国商务部并未回复置评要求。

“双方仍有通过合作和协商解决问题的空间，而不是仅诉诸于报复手段，”一位要求匿名的政策顾问称。

“不过，我们应准备好计划防止事情恶化。”

美国国务卿蒂勒森周末访问中国，未宣布美国方面的重大措施，也未就华府在贸易方面的打算做出公开表态。

特朗普料于下月在私人庄园接待中国国家主席习近平。

20国集团(G20)财长和央行总裁在德国巴登-巴登举行的两日会议结束后，放弃对保护全球贸易自由和开放的承诺，这默许了美国不断抬头的保护主义。

**善意姿态**

这些消息人士称，中国将增加一些从美国的进口，并加大在美投资以创造更多就业，以示友好，但不会逆来顺受地接受美国任何单方面行动。

“我们会制定应急计划，来应对特朗普最不利的政策，”第二位政策顾问说。

特朗普先前曾扬言对中国出口产品课征45%关税，在竞选期间也经常宣称将把中国列为汇率操纵国，尽管事实上中国当局最近几年并未积极压低人民币。

特朗普在2月23日接受路透专访时，形容中国是最大的汇率操纵国。

“很难说他的看法有所改变，或是他变得更务实，”前述第一位顾问称。

努钦已承诺，将以更有系统的方式分析中国的汇率作法。

美国财政部以三个标准判断某个国家是否操纵汇率以获得贸易优势，中国只符合其中之一：对美国贸易顺差持续超过200亿美元。美国财政部下一次的汇率操纵国报告将在4月公布。

美国商务部上周二表示，中国2016年对美国的贸易顺差下降201亿美元至3,470亿美元；而中国官方数据显示的美国顺差规模更低。

其中一位消息人士称，他认为特朗普不大可能给中国贴上汇率操纵标签。

“如果他那么做，中国将放任人民币不管，人民币将大幅贬值，”这位消息人士说。

消息人士表示，只有当贸易关系急剧恶化之时，中国才可能考虑让人民币贬值或者抛售一部分美国公债。

本月稍早，中国前商务部长高虎城在“两会”期间表示，中国不害怕打贸易战，但希望避免贸易战。

“一旦美方要采取什么措施，我们也不害怕，我们也会评估和分析这些措施，该出手时就要出手，”他称。(完)