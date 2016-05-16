中方投诉美国未执行有关反补贴措施案的WTO裁决

路透华盛顿5月13日 - 中国周五向世界贸易组织(WTO)表示，该组织针对美国向部分中国商品征收惩罚性关税的做法已经作出违规裁定，但美方没有执行这一裁定。此事暗示中美贸易紧张加剧。

中国商务部表示，中方已提出与美国在世贸组织争端解决机制下进行磋商，讨论这一问题以及包括太阳能面板、风力塔架以及石油行业使用钢管等产品的反补贴关税。

就在几天前，美国政府也向中国提出了类似的投诉，称中方对美国出口的肉鸡产品继续征收惩罚性关税，这一不公平举措违反了世贸组织规定。

“美方无视世贸规则和裁决的行为，严重损害了规则的严肃性和中国产业的利益。”中国驻美大使馆提供的商务部声明称。

根据WTO的纪录，实施WTO争端解决机构(DSB)规则和建议的截止日期已于4月1日到期；这一日期是在具约束力的仲裁中设定的。

美国贸易代表办公室(USTR)发言人表示，美国一直“在为遵守WTO的建议而努力”，也一直在为完全履行WTO义务而努力。

他还说，美国将“适时”对中国的协商请求作出回应。

美国商务部计划周二宣布针对从中国和日本进口的冷轧平板钢产品的反倾销调查的最终裁定。该案是由几家美国大型钢铁企业提起的，包括美国钢铁公司(X.N)、AK Steel Corp Arcelor Mittal USA、Nucor Corp以及Steel Dyanmics Inc (STLD.O)。(完)