中国将归还美国无人潜航器 特朗普推文称“让他们留着吧”

路透北京/佛州西棕榈滩12月17日 - 中国与美国周六表示，中国将归还本周在南海捕获的一只美国无人潜航器，但北京抱怨美方在单方面“公开炒作”这一事件。

“通过与中国当局直接接触，我们达成了谅解，中国将把UUV(无人潜航器)归还给美国，”五角大楼发言人Peter Cook在声明中表示。

中国国防部表示，中国海军一艘救生船发现一具“不明装置”。为防止该装置对航行安全产生危害，中方对该装置进行了识别查证，随后查明它是美国的无人潜航器。

“中方决定通过适当方式移交美方。中方与美方一直就此保持沟通，”中国国防部在其网站上表示。

“在此过程中，美方单方面公开炒作是不恰当的，不利于问题的顺利解决。我们对此表示遗憾，”中国国防部表示。

美国总统当选人特朗普周六从计划度假地佛罗里达州棕榈滩发表推文，介入有关上述事件的争端。

“中国在国际海域偷走了美国海军用于研究的无人潜航器--从水中取出并拿回中国，这是前所未见的行动，”他说。

他还说，“我们应该告诉中国，他们偷走的无人潜航器我们不想要了，就让他们留着吧！”

但没有证据显示特朗普在此事中发挥了任何作用。美国官员表示，双方协商在北京进行，是在美国隔夜时段。特朗普的发言人Jason Miller没有回应置评请求。(完)