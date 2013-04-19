习近平悼念波士顿爆炸案遇难中国留学生

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京4月18日 - 新华社周四报道称，中国国家主席习近平对波士顿爆炸案遇难的中国留学生表示悼念，并对受伤学生及两名学生的家属表示慰问。
报道称，习近平指示中国外交部和中国驻美国使馆、驻纽约总领馆全力做好遇难学生善后事宜和受伤学生救治工作。
美国驻华使馆发言人柯英豪（Nolan Barkhouse）称，使馆为两名中国学生的家属快速发放了赴美签证。
柯英豪表示，美国驻华大使骆家辉对两名学生的父母表示慰问，并为他们赴美提供了便利。
据新华社报道，在波士顿大学就读的研究生研周丹龄在爆炸袭击中受重伤，经过两次手术后正在恢复，能够开口讲话。周丹龄来自中国成都。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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