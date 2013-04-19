习近平悼念波士顿爆炸案遇难中国留学生

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月18日 - 新华社周四报导称，中国国家主席习近平对波士顿爆炸案遇难的中国留学生表示悼念，并对受伤学生及两名学生的家属表示慰问。
报导称，习近平指示中国外交部和中国驻美国使馆、驻纽约总领馆全力做好遇难学生善后事宜和受伤学生救治工作。
美国驻华使馆发言人柯英豪（Nolan Barkhouse）称，使馆为两名中国学生的家属快速发放了赴美签证。
柯英豪表示，美国驻华大使骆家辉对两名学生的父母表示慰问，并为他们赴美提供了便利。
据新华社报导，在波士顿大学就读的研究生研周丹龄在爆炸袭击中受重伤，经过两次手术后正在恢复，能够开口讲话。周丹龄来自中国成都。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员