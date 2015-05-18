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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 18日 星期一 10:40 BJT

习近平周末会见克里 称中美关系总体稳定发展

中国国家主席习近平周日在人民大会堂会见美国国务卿克里时称，当前中美关系总体稳定发展，中美新型大国关系建设取得不少早期收获。习近平对克里称，中美双方要妥善管控和处理好分歧，避免两国关系大方向受到干扰。路透

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