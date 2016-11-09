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时事要闻 | 2016年 11月 9日 星期三 15:59 BJT

中国外交部称中方将与新任美国总统合作 确保双边关系平稳发展

路透北京11月9日 - 中国外交部周三表示，中方将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展。

“中方亦关注美国大选情况，并将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展，惠及两国及全球人民。”外交部发言人陆慷在发布会上称。（完）

(发稿 陈杨；审校 乔艳红)

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