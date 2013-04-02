中国对美国部署战机反应平淡 或因不满朝鲜言行

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月2日(记者 白宾) - 美国在朝鲜发出战争威胁后派遣隐形战机飞抵半岛上空，中国对此并未表现得过于关切，这或许说明中国政府认为朝鲜应为半岛局势紧张负责，且认为战争威胁并非迫在眉睫。

长期以来，北京当局对美国在韩国和日本等地的军力部署表示忧虑，担心美国及其盟国正在包围和“制约”中国，特别是在美国将战略重点回归亚洲之后。

而此次中国除了一贯地呼吁各方保持冷静和克制外，对美国B-2和F-22隐形战机现身美韩联合军演炫耀武力，几乎没有做出其他反应。

美国上月宣布将强化反导防御体系以应对朝鲜威胁，中国对此也仅予以温和指责。

上海政法学院军事问题专家倪乐雄表示，美方最近的所有行动都并非针对中国，不对中国构成威胁。

中国另一位人脉广泛的军事专家表示，中国认为美国在朝鲜半岛的部署意在对朝鲜进行必要的约束，因此北京当局并未提出批评。由于事关中国国防政策敏感话题，这位专家要求匿名。

中国互联网上充满了愤愤之词，但矛头不是美国，而是朝鲜领导人金正恩。他被中国网民戏称为“金胖子”或“金三胖”。

网民谴责金正恩正将朝鲜拖入灾难之中，也是朝鲜半岛濒临战争的罪魁祸首。

新浪微博一名网友称：“这三胖哪是一国之君，简直就是小男孩玩打仗。可怜的朝鲜人民，到死都是饿死鬼。”多年来遭受的制裁和经济管理不善令朝鲜常年处于粮食短缺状态。

但在中国，仍忌讳公开强烈反对朝鲜。韩国《朝鲜日报》(Chosun Ilbo)周一报导称，中共周刊《学习时报》(Study Times)一名副编审因在英国《金融时报》撰文呼吁中国放弃朝鲜而被停职。

**亦敌亦友**

当涉及朝鲜问题时，俄罗斯似乎也将它与美国的矛盾暂时搁置。

俄罗斯警告称，朝鲜半岛军事活动将陷入恶性循环，但俄罗斯外交部高官洛格维诺夫（Grigory Logvinov）周六在接受俄新社采访时表示：“至少现在看来，我们认为（华盛顿方面的）声明是相当克制的。美国方面的立场还是令人比较放心的。”

中国长期以来已经习惯与朝鲜这个“亦敌亦友”的邻居共处。中国视朝鲜为防御美国的屏障，但也担心朝鲜成为危险的不确定因素。

《环球时报》周末进行的一项网上调查显示，超过80%的受访者认为朝鲜半岛目前局势并非十分严峻。

北京大学国际关系学院教授贾庆国表示，朝鲜已经不是第一次使用类似强硬言辞，朝鲜常这样说，可能就是说说而已。他并称，这跟金正恩本人还有他的年龄有关。

他表示，朝鲜应不会诉诸武力，动武的可能性很小。（完）