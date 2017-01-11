美国国际贸易委员会维持对中国产三星及LG洗衣机征税裁决

路透华盛顿1月10日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二维持对中国生产的三星与LG品牌家用洗衣机征收高额关税的裁决，称这些产品的售价低于成本，损害了惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)等美国家电厂商的利益。

美国国际贸易委员会一致投票决定对这些产品征收最高达52.5%的关税。美国商务部去年进行了有关的调查。

该关税水平将保持五年，但三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)已基本上把面向美国市场的生产业务从中国转移到了泰国和越南。

惠而浦与其韩国对手之间陷入长期的关税战，这是最新一例。2012年，美国商务部的一项调查裁定，韩国和墨西哥生产的三星与LG洗衣机在美国以低于成本价销售，或者得到了不公平的补贴。

这两家韩国厂商随后就把面向美国市场的生产业务转移到了中国。

在12月7日的美国国际贸易委员会听证会上，LG和三星的律师表示，两公司目前在泰国和越南生产供应美国市场的洗衣机。三星在这两国的生产始于2016年6月，大约一个月之后，美国商务部对中国生产的LG与三星洗衣机做出了反倾销关税初裁。(完)