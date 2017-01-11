美国国际贸易委员会维持对中国产三星及LG洗衣机征税裁决

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透华盛顿1月10日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二维持对中国生产的三星与LG品牌家用洗衣机征收高额关税的裁决，称这些产品的售价低于成本，损害了惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)等美国家电厂商的利益。
美国国际贸易委员会一致投票决定对这些产品征收最高达52.5%的关税。美国商务部去年进行了有关的调查。
该关税水平将保持五年，但三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)已基本上把面向美国市场的生产业务从中国转移到了泰国和越南。
惠而浦与其韩国对手之间陷入长期的关税战，这是最新一例。2012年，美国商务部的一项调查裁定，韩国和墨西哥生产的三星与LG洗衣机在美国以低于成本价销售，或者得到了不公平的补贴。
这两家韩国厂商随后就把面向美国市场的生产业务转移到了中国。
在12月7日的美国国际贸易委员会听证会上，LG和三星的律师表示，两公司目前在泰国和越南生产供应美国市场的洗衣机。三星在这两国的生产始于2016年6月，大约一个月之后，美国商务部对中国生产的LG与三星洗衣机做出了反倾销关税初裁。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”