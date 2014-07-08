中国针对有关美国双反立法的WTO裁决上诉 但未获支持

路透日内瓦7月7日 - 中国周一未能推翻美国针对不公平产品补贴的法律，世贸组织(WTO)的上诉机构称，没有获得足够的信息来支持中国针对WTO之前裁决提出的上诉。

中国称美国“公法112-99条”(也称为GTX立法)违反了世界贸易规定，但WTO的争端解决委员会在3月时未支持中国。该法律由奥巴马总统在2012年3月签署。

虽然上诉机构对该委员会的几条司法解释持不同看法，但表示没有足够的信息做出决定性的裁判，这实际上是维持3月的裁决不变。

不过，申诉机构也维持该委员会的另一部分裁决不变。裁决认为美国针对中国商品享受补贴和不合理定价实施惩罚措施时，错误地“双倍计算”。这使得双方都宣称取得胜利。

中国商务部在声明中称，本案是中国“利用法律武器挑战美滥用贸易救济措施的又一次重大胜利，具有重要影响”。

但美国表示，裁决显示其采取的是立法权利范围内的行动。

“今天的决定允许美国产业继续依靠美国贸易法，应对来自接受补贴的中国竞争对手的不公平竞争，”美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)说。

美国的双反关税影响到太阳能电池(模块)、各种钢制品、越野轮胎、铝制品和风塔。

中国表示，本案涉案产品年出口额为72亿美元。(完)

(编译 李春喜/白云; 审校 徐文焰)

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