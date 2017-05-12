中国对美国反倾销规定的申诉未能通过WTO上诉扩大战果

路透日内瓦5月11日 - 中国周四未能在世界贸易组织(WTO)再下一城，其围绕美国反倾销规定争端而提出的上诉未能争取到更有利的裁决，但这没有改变之前裁决中对中国多数诉求的支持。

中国于2013年向世贸组织提起申诉，认为美国政府确定对中国产品征收反倾销关税水平的某些方法存在错误。世贸组织在去年10月裁定，支持中国的大部分诉求。

美方未就该裁决提出上诉，反而是中国提请上诉，目的在于借助有限的技术性上诉，在美国贸易政策问题上扩大战果。但这一次WTO上诉机构驳回了中国的多数诉求。(完)