中国对美国反倾销规定的申诉未能通过WTO上诉扩大战果

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透日内瓦5月11日 - 中国周四未能在世界贸易组织(WTO)再下一城，其围绕美国反倾销规定争端而提出的上诉未能争取到更有利的裁决，但这没有改变之前裁决中对中国多数诉求的支持。
中国于2013年向世贸组织提起申诉，认为美国政府确定对中国产品征收反倾销关税水平的某些方法存在错误。世贸组织在去年10月裁定，支持中国的大部分诉求。
美方未就该裁决提出上诉，反而是中国提请上诉，目的在于借助有限的技术性上诉，在美国贸易政策问题上扩大战果。但这一次WTO上诉机构驳回了中国的多数诉求。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。