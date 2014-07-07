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中国财经 | 2014年 7月 7日 星期一 18:04 BJT

中美将讨论人民币汇率以及美国货币政策影响

路透北京7月7日 - 中国财政部副部长朱光耀对记者表示，中国和美国将在本周的重要会议上讨论人民币汇率以及美国货币政策对于全球的影响。

每年一次的中美战略与经济对话7月9-10日将在北京举行，届时美国财政部长雅各布·卢等中美高级官员将参加会议。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)

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