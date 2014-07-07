中美将讨论人民币汇率以及美国货币政策影响

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京7月7日 - 中国财政部副部长朱光耀对记者表示，中国和美国将在本周的重要会议上讨论人民币汇率以及美国货币政策对于全球的影响。
每年一次的中美战略与经济对话7月9-10日将在北京举行，届时美国财政部长雅各布·卢等中美高级官员将参加会议。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数