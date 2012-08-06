希拉里暗示中国攫取非洲财富 新华予以回击

路透北京8月3日电---美国国务卿希拉里暗示中国只对非洲的自然资源感兴趣，新华社周五对此予以回击。

希拉里在塞内加尔的讲话中表示，美国致力於一种增进而非榨取的合作模式，称外来国家为自身攫取非洲财富的时代应该结束了。

新华社回击了希拉里的讲话，称她此行就是为了挑拨中非关系。

新华社发表英文评论称：“不论希拉里是否知道事实真相还是选择无视之，她对中国一直为了自身利益攫取非洲财富的暗示严重不符合事实。”

“讽刺的是，西方殖民者才是希拉里所谓的为自身利益攫取财非洲富而丝毫不留的外来者。”

希拉里非洲之行部分旨在推进美国与非洲国家之间的贸易和政治关系。

新华社还称，希拉里此行的“幕後动机”显而易见。

“正如全世界的评论人士所指出的那样，希拉里此行就是要在某种程度上诋毁中国与非洲的合作，遏制中国在非洲的影响力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。