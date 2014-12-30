中国考虑与美国签署协议追回贪官转移的非法资产--《中国日报》

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/华盛顿12月29日 - 《中国日报》周一称，中国考虑与美国签署协议，以追回腐败官员非法转移到海外的资产。
中国誓言继续开展“猎狐”行动，追捕逃到海外的腐败官员和企业高管并追缴他们的资产。
但西方国家与中国签署引渡协议时犹豫不决，部分原因是担忧中国司法体系的健全程度和对待犯人的方式。
《中国日报》指出，中国人民银行与美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）探讨了签署针对美国境内非法资产的协议。
FinCEN发言人Stephen Hudak拒绝对是否正在进行谈判发表直接评论。Hudak称，该机构“经常与外国合作伙伴分享信息，以防止洗钱、腐败和恐怖分子获得资金”。
美国国务院发言人Jeff Rathke周一在记者会上称，目前没有考虑签署协议，但提到了已经签署的的协议有关于追回犯罪资产的内容。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27