中国考虑与美国签署协议追回贪官转移的非法资产--《中国日报》

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/华盛顿12月29日 - 《中国日报》周一称，中国考虑与美国签署协议，以追回腐败官员非法转移到海外的资产。

中国誓言继续开展“猎狐”行动，追捕逃到海外的腐败官员和企业高管并追缴他们的资产。

但西方国家与中国签署引渡协议时犹豫不决，部分原因是担忧中国司法体系的健全程度和对待犯人的方式。

《中国日报》指出，中国人民银行与美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）探讨了签署针对美国境内非法资产的协议。

FinCEN发言人Stephen Hudak拒绝对是否正在进行谈判发表直接评论。Hudak称，该机构“经常与外国合作伙伴分享信息，以防止洗钱、腐败和恐怖分子获得资金”。

美国国务院发言人Jeff Rathke周一在记者会上称，目前没有考虑签署协议，但提到了已经签署的的协议有关于追回犯罪资产的内容。(完)