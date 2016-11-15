中国称美国加入亚洲基础设施投资银行应是好事--外交部

路透北京11月15日 - 中国外交部发言人耿爽周二表示，作为世界第一大经济体的美国加入亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）应该是件好事，中方从一开始也是这个态度。

他在记者会上回应中方是否支持美国加入亚投行的有关问题时称，在接纳新成员方面，亚投行有相应的议事规则和程序，中方不能代表亚投行或亚投行其他成员国表态。

对于中方来讲，亚投行成立旨在推动亚洲地区的基础设施建设，满足相关的投资需求，促进地区经济发展，增进地区人民福祉。耿爽说，“从这个意义上讲，作为世界第一大经济体的美国加入亚投行也不是一件坏事情，中方从一开始也是这个态度。”

耿爽表示，亚投行同世界银行、亚洲开发银行一样，是一个独立的多边开发机构。亚投行从倡议提出到筹备组建一直得到国际社会的高度关注和普遍支持。亚投行已于今年1月起开业运营，现有57个成员国。

据中国官方报纸《人民日报》周一报导，亚投行行长金立群表示，在特朗普当选为美国总统后，美国可能会重新考虑是否加入这家由中国主导成立的多边银行。（完）