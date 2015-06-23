美副防长称中国挑战美国在太空领域的领先地位

路透华盛顿6月22日（记者 David Alexander） - 美国国防部副部长罗伯特·沃克（Robert Work）周一称，中国正在加大努力挑战美国在航空及航天领域的优势，这迫使五角大楼寻求新技术及系统以保持领先地位。

沃克对军方及民用航空航天专家称，中国正在“快速缩小技术差距”，研发隐形飞机、先进侦察机和导弹以及尖端电子战设备。

他还称，在憧憬与中方的建设性关系的同时，五角大楼也“不能忽略我们关系中的竞争方面，特别是中方以非常惊人的速度持续增强的军事能力”。

沃克是在China Aerospace Studies Initiative（CASI）的成立大会上发表此番言论的。CASI由美国空军与智库兰德公司（RAND Corporation）合作设立，目的是加强美国对中国航空航天项目的研究。

中美两国目前正在华盛顿举行为期三天的中美战略与经济对话。

当被问及军事会议的时间时，沃克称中美领导人均认为，两国的双边关系中既有合作也有竞争。

“我们希望合作重于竞争，”沃克补充说。“作为国防部，我们属于防范力量……我们说：‘看，这就是我们看到的中国正在发展的力量，有能力应对这些，对我们而言很重要’。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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