美副防长称中国挑战美国在太空领域的领先地位

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月22日（记者 David Alexander） - 美国国防部副部长罗伯特·沃克（Robert Work）周一称，中国正在加大努力挑战美国在航空及航天领域的优势，这迫使五角大楼寻求新技术及系统以保持领先地位。
沃克对军方及民用航空航天专家称，中国正在“快速缩小技术差距”，研发隐形飞机、先进侦察机和导弹以及尖端电子战设备。
他还称，在憧憬与中方的建设性关系的同时，五角大楼也“不能忽略我们关系中的竞争方面，特别是中方以非常惊人的速度持续增强的军事能力”。
沃克是在China Aerospace Studies Initiative（CASI）的成立大会上发表此番言论的。CASI由美国空军与智库兰德公司（RAND Corporation）合作设立，目的是加强美国对中国航空航天项目的研究。
中美两国目前正在华盛顿举行为期三天的中美战略与经济对话。
当被问及军事会议的时间时，沃克称中美领导人均认为，两国的双边关系中既有合作也有竞争。
“我们希望合作重于竞争，”沃克补充说。“作为国防部，我们属于防范力量……我们说：‘看，这就是我们看到的中国正在发展的力量，有能力应对这些，对我们而言很重要’。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。