美驻华大使鲍卡斯：以确保美企公平竞争环境为要务

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京3月18日 - 美国新任驻华大使鲍卡斯（MaxBaucus)在上任以来首次公开讲话中表示，确保美国企业的公平竞争环境是美国在华外交议程的首要任务。
鲍卡斯对记者称：“我们（三个目标中的）首要目标是，以互利方式加强与中国的经济关系，并确保美国企业和劳动者与中国企业和劳动者能公平竞争。”
“我认为，这非常重要。”
中美在亚太地区有很多争论点，包括东海与南海争议以及台湾问题等。
鲍卡斯在担任参议院财政委员会主席时，曾协助确定对中国的贸易政策，对中国的一些贸易政策持强硬立场。他在1990年代曾促成中国加入世贸组织。
鲍卡斯还表示，希望加强人际外交，与中国合作应对全球挑战，并鼓励中国遵守人权准则。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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