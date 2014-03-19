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时事要闻 | 2014年 3月 19日 星期三 09:37 BJT

美驻华大使鲍卡斯：以确保美企公平竞争环境为要务

路透北京3月18日 - 美国新任驻华大使鲍卡斯（MaxBaucus)在上任以来首次公开讲话中表示，确保美国企业的公平竞争环境是美国在华外交议程的首要任务。

鲍卡斯对记者称：“我们（三个目标中的）首要目标是，以互利方式加强与中国的经济关系，并确保美国企业和劳动者与中国企业和劳动者能公平竞争。”

“我认为，这非常重要。”

中美在亚太地区有很多争论点，包括东海与南海争议以及台湾问题等。

鲍卡斯在担任参议院财政委员会主席时，曾协助确定对中国的贸易政策，对中国的一些贸易政策持强硬立场。他在1990年代曾促成中国加入世贸组织。

鲍卡斯还表示，希望加强人际外交，与中国合作应对全球挑战，并鼓励中国遵守人权准则。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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