中国驻美大使淡化中美防长激烈对话

路透华盛顿4月10日（记者 Doina Chiacu） -中国驻美大使崔天凯周四淡化了美国国防部长哈格尔与中国国防部长常万全本周在北京进行的激烈对话，并称赞中美两国的坦诚交谈。

“他（哈格尔）与中国国防部长进行了实质性的直接交流。我认为，或许这并不是甚麽坏事，这是好事。”崔天凯说道。

崔天凯强调了中美军方进行交流的重要性。他在非营利机构美国和平研究所发表评论称：“将会进行更多交流。”

崔天凯表示，在领土完整问题上没有让步的空间，并敦促美国“互相尊重”中国的利益。

“我方的对日关系，比你们和日本的关系悠久得多。”崔天凯轻轻地批评了主持人Stephen Hadley。

崔天凯同时巧妙化解了中国与一些邻国关系不佳的问题，他说道：“我们有那么多邻国，你们只有两个而已。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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