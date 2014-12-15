中国批评美国会众院通过的拨款法案包含涉华不利条款

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海12月15日 - 中国商务部新闻发言人孙继文就美国国会众院通过拨款法案包含涉华不利条款发表谈话。
美国众议院在当地时间12月11日通过《2015财年综合拨款法案》，其中包含了不得将法案拨款用于购买自中国进口的禽肉加工制品供给美学校中餐项目，限制美部分政府部门购买中国企业生产的信息技术系统，以及禁止将拨款用于颁发商业卫星对华出口许可证等内容。
孙继文表示：“美国会众院通过的拨款法案中的涉华不利条款对中国企业采取歧视性做法，违反了公平贸易原则，对外发出错误信号，中方对此表示不满并坚决反对。”
“上述条款不仅影响两国企业间的正常商业合作，也将损害美方自身利益。中方敦促美方采取切实措施，纠正错误做法，为中美经贸关系的健康发展创造良好环境。”（完）
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。