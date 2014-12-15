中国批评美国会众院通过的拨款法案包含涉华不利条款

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月15日 - 中国商务部新闻发言人孙继文就美国国会众院通过拨款法案包含涉华不利条款发表谈话。

美国众议院在当地时间12月11日通过《2015财年综合拨款法案》，其中包含了不得将法案拨款用于购买自中国进口的禽肉加工制品供给美学校中餐项目，限制美部分政府部门购买中国企业生产的信息技术系统，以及禁止将拨款用于颁发商业卫星对华出口许可证等内容。

孙继文表示：“美国会众院通过的拨款法案中的涉华不利条款对中国企业采取歧视性做法，违反了公平贸易原则，对外发出错误信号，中方对此表示不满并坚决反对。”