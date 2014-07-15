中国回应美方涉南海言论 希望域外国家严守中立

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透北京7月15日（记者 白宾） - 中国外交部发言人洪磊周二就美方涉南海言论答记者问时称，中方希望域外国家严守中立，明辨是非，并切实尊重地区国家维护地区和平稳定的共同努力。
美国国务院助理国务卿帮办福克斯（Michael Fuchs）称，没有国家单独为南海紧张局势升级负责。但他重申，美方认为中国的“挑衅和单边”行为引发了对其遵守国际法意愿的质疑。
洪磊重申，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。上世纪70年代起，一些国家相继非法侵占中国南沙群岛的部分岛礁。中方持续要求有关国家从被侵占的中国岛礁上撤走一切人员和设施。
“令人遗憾的是，个别国家近年来通过修建工程、增加武备等强化非法存在，不断采取侵权行动侵犯中国的领土主权和海洋权益，中方对此坚决反对。”
洪磊称，从地区和平稳定大局出发，中方在坚定维护领土主权和海洋权益的基础上，始终致力于同直接有关的主权国家，在尊重历史事实和国际法的基础上通过协商谈判解决有关争议。
洪磊还称，中方“希望域外国家严守中立，明辨是非，并切实尊重地区国家维护地区和平稳定的共同努力。”
洪磊指出，当前，中国和东盟国家正在全面有效落实《南海各方行为宣言》，并在《宣言》的框架下，稳步推进“南海行为准则”磋商进程。（完）
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