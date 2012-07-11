美中相互较劲 东盟国家左右为难

一周焦点：希腊债务又现危机 但这次情况有所不同
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
路透曼谷7月8日电（记者 Martin Petty）---随着中国加强对东南亚的经济和军事影响力，美国与中国围绕该地区的影响力相互较劲，这正在成为美国战略重心东移的一个关键考验。
面对中国在东南亚拥有的强大影响力，美国则奋起直追，试图重振其在亚洲的雄风，而全球增速最快的东盟（ASEAN）国家也在权衡利弊，考虑如何从中获利。
近期，美国与菲律宾、泰国、新加坡、越南等诸多东盟成员国相继接触，可能为其未来与中国爆出摩擦埋下伏笔，特别是在领土争端加剧、中国向资源丰富的南中国海部署军事力量的情况下。
东盟成员国的外长们本周汇聚柬埔寨召开会议。由於美国在该地区拥有长期盟友，加上一些国家与中国的依附关系，此次会议不太可能就涉及这两个超级大国的问题达成共识。
美国国务卿希拉里和中国外交部长杨洁篪也将参加此次会议。在会议上，各国自身的利益更有可能凌驾于集体利益之上。
在如何平衡关系以发挥两大国的最大作用方面，一些国家将会感到左右为难，而有些国家则会试图利用两国对立的机会，从中坐收经济或军事之利。
泰国朱拉隆功大学安全与国际关系研究所所长Thitinan Pongsudhirak称，“中国已经全面介入东南亚……他们是这里的原住超级大国，这是我们看不到的、没有公开宣扬、也不咄咄逼人的秘密力量。中国可以大量投入，但却不需要立即回报。”
随着中国不断介入快速增长的东盟国家，有人担心在布什政府基本忽略该地区後，美国在该地区的步伐可能已经落後。一些分析人士称，面对中国的持续繁荣，美国新的亚洲战略同样要驱散其经济实力萎缩的观点。
美国官员强调，经济在美国重返亚洲战略中也很重要。美国外交人士称，受东盟经济共同体等计划的鼓舞，美国企业对东南亚的兴趣日渐增强。
然而，日渐紧张的美中关系若不演变成冲突，则可能有利於东盟国家。
Thitinan称：“他们（东盟国家）不希望中美完全步调一致。两国关系紧张并对立，给他们提供了讨价还价的砝码。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
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--人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。