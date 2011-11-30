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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 07:22 BJT

中国国防部抨击美澳扩大军事同盟

中国国防部周三对美国扩大与澳大利亚军事同盟的做法进行了抨击，称此举或有损地区互信。国防部发言人耿雁生对美国在澳大利亚北部的驻军计划发出了警告。此前,美国总统奥巴马和澳大利亚总理吉拉德11月中旬宣布，美国将新增澳大利亚驻军。路透

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