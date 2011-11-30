中国国防部抨击美澳扩大军事同盟

国防部发言人耿雁生对美国在澳大利亚北部的驻军计划发出了警告。美国总统奥巴马和澳大利亚总理吉拉德(Julia Gillard)11月中旬宣布，美国将新增澳大利亚驻军。

耿雁生称："军事同盟是历史形成的，任何强化和扩大军事同盟的做法，我们认为都是冷战思维的体现，不符合和平、发展、合作的时代潮流，也不利於增进地区国家的互信与合作，最终受损的是各方的共同利益。"（完）