中国国防部抨击美澳扩大军事同盟

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月30日电---中国国防部周三对美国扩大与澳大利亚军事同盟的做法进行了抨击，称此举或有损地区互信。
国防部发言人耿雁生对美国在澳大利亚北部的驻军计划发出了警告。美国总统奥巴马和澳大利亚总理吉拉德(Julia Gillard)11月中旬宣布，美国将新增澳大利亚驻军。
耿雁生称："军事同盟是历史形成的，任何强化和扩大军事同盟的做法，我们认为都是冷战思维的体现，不符合和平、发展、合作的时代潮流，也不利於增进地区国家的互信与合作，最终受损的是各方的共同利益。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。