中国4月持有美债规模达到半年来高点 但仍位居日本之后

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透6月15日 - 美国财政部周四公布的数据显示，中国4月持有美国公债规模连续第三个月上升，达到六个月高点，但继续位居日本之后。日本仍是美国公债的最大持有国。
中国4月持有的美国公债增至1.092万亿(兆)美元，高于3月时的1.088万亿，且为10月来的高位，当时持仓规模为1.116万亿美元。
4月日本持有的美国公债降至1.107万亿美元，3月时为1.119万亿。
4月外资对美国长期证券的整体购买量为四个月最低。
海外投资者4月购买了18亿美元长期美国资产，较前月修正后的597亿美元的购买规模骤减。
若计入短期证券，外资4月总计净买入658亿美元的美国资产，高于3月修正后的93亿美元。这个最新数字是1月以来最高，当时的购买规模为1,214亿美元。
与此同时，外资4月抛售了225.3亿美元美国公债，减持规模为去年10月以来最大。而3月为买入243.9亿美元。(完)
(编译 张荻/白云; 审校 徐文焰)
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