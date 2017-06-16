中国4月持有美债规模达到半年来高点 但仍位居日本之后

路透6月15日 - 美国财政部周四公布的数据显示，中国4月持有美国公债规模连续第三个月上升，达到六个月高点，但继续位居日本之后。日本仍是美国公债的最大持有国。

中国4月持有的美国公债增至1.092万亿(兆)美元，高于3月时的1.088万亿，且为10月来的高位，当时持仓规模为1.116万亿美元。

4月日本持有的美国公债降至1.107万亿美元，3月时为1.119万亿。

4月外资对美国长期证券的整体购买量为四个月最低。

海外投资者4月购买了18亿美元长期美国资产，较前月修正后的597亿美元的购买规模骤减。

若计入短期证券，外资4月总计净买入658亿美元的美国资产，高于3月修正后的93亿美元。这个最新数字是1月以来最高，当时的购买规模为1,214亿美元。

与此同时，外资4月抛售了225.3亿美元美国公债，减持规模为去年10月以来最大。而3月为买入243.9亿美元。(完)