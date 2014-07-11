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中国汇市 | 2014年 7月 11日 星期五 09:49 BJT

《综述》中国同意在条件允许的情况下，减少对人民币汇率的干预

两国政府在周四会谈结束时发布声明称，双方同意遵守G20(20国集团)协议，避免货币“竞争性贬值”。

中国央行行长周小川也做出暗示，中国当局彻底放手外汇市场不可行。

除了人民币问题之外，双方同意努力在今年年底之前完成双边投资协议的谈判，并着手进行美国投资未获准入行业的谈判。(完)
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