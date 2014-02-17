中美就合作应对气候变化达成共识

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月15日 - 中国和美国周六就全球气候变化及其影响形成共识，承诺将合作减少气候变化的影响。
中美两国在美国国务卿克里访华结束时发表联合声明称，双方将通过强化政策对话，包括交流各自2020年后控制温室气体排放计划的有关信息，开展合作。
声明还称，双方承诺投入相当精力和资源以确保在第六轮中美战略与经济对话前取得实质性成果。
声明表示，双方重申将致力于为2015年全球应对这一挑战的成功努力做出重要贡献。
克里对中方的合作表示欢迎。
“这是中美之间独特的、合作的努力，我们希望这有助于为来年气候谈判问题的全球领导力和严肃性树立榜样，”克里启程前往印尼前对记者说。
“中美将加大努力强化信息交流和政策磋商，以便能领导和制定明年宣布全球气候变化协定所需的标准，”克里说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。