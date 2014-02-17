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气候环境 | 2014年 2月 17日 星期一 10:31 BJT

中美就合作应对气候变化达成共识

路透北京2月15日 - 中国和美国周六就全球气候变化及其影响形成共识，承诺将合作减少气候变化的影响。

中美两国在美国国务卿克里访华结束时发表联合声明称，双方将通过强化政策对话，包括交流各自2020年后控制温室气体排放计划的有关信息，开展合作。

声明还称，双方承诺投入相当精力和资源以确保在第六轮中美战略与经济对话前取得实质性成果。

声明表示，双方重申将致力于为2015年全球应对这一挑战的成功努力做出重要贡献。

克里对中方的合作表示欢迎。

“这是中美之间独特的、合作的努力，我们希望这有助于为来年气候谈判问题的全球领导力和严肃性树立榜样，”克里启程前往印尼前对记者说。

“中美将加大努力强化信息交流和政策磋商，以便能领导和制定明年宣布全球气候变化协定所需的标准，”克里说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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