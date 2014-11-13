中美达成减排协议 专家称缺乏新意

路透北京11月12日 （记者 David Stanway） - 中国和美国周三同意从2025年开始对碳排放量进行新的限制，但该协议的政治意义大于实际意义。

中国国家主席习近平同美国总统奥巴马宣布了两国各自2020年后应对气候变化行动。中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右；美国计划于2025年实现在2005年基础上减排26%－28%的全经济范围减排目标并将努力减排28%。

中美两国宣布的行动计划，最多会在明年巴黎气候大会协商新的全球气候协议时增加两国的政治分量。

但美国已经承诺到2020年将碳排放量减少17%，而且尚不清楚新的提议能否在共和党控制的国会获得通过。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）发表声明称，美国新的减排承诺是奥巴马“对煤炭的意识形态战”的一部分，并称他在新国会的优先任务是缓解环境法规的“负担”。

而且鉴于中国仍缺乏任何绝对的减排目标，奥巴马可能面临更大的压力。

联合国气候学家小组负责人Rajendra Pachauri在奥斯陆称，尽管这项协议远远没有达到避免最严重的全球变暖所需的减排水平，但还是“令人振奋”。

环境专家称，对于中国而言，上述目标并未令其在减排方面的现有承诺有所增加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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