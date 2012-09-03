希拉里称在南中国海问题上不应使用高压手段

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透雅加达9月3日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周一称，中国及其东南亚邻国迫切需要在未来数月推动制定一项行为准则，以帮助化解南中国海争议，各方还应在威胁和高压手段上保持克制。
希拉里正在印度尼西亚进行访问，本周还将访问中国。她表示，她将告诉中国政府及其他对南中国海部分地区提出主权要求的国家，外交渠道恢复通畅并推动一项协议的达成至关重要。
“对於冲突的地貌领土声张，美国不站队，但我们认为，该地区的国家应协同工作解决纠纷，不应诉诸高压、恐吓、威胁，当然还有使用武力等手段，”她说。
希拉里在印尼的会谈聚焦於7月东盟峰会遗留的问题，本次峰会上各国关於解决与中国的争议未能达成共识，引发中国与东盟摩擦可能增加的担忧。
希拉里周三将开始访问中国，会晤中国多名高层官员，包括中国国家主席胡锦涛及副主席习近平。
她说她将要传达的信息是，现在是对这片海域的争议保持冷静的时候，相互认同的行为准则是这样做的最好方式。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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