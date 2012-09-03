希拉里称在南中国海问题上不应使用高压手段

路透雅加达9月3日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周一称，中国及其东南亚邻国迫切需要在未来数月推动制定一项行为准则，以帮助化解南中国海争议，各方还应在威胁和高压手段上保持克制。

希拉里正在印度尼西亚进行访问，本周还将访问中国。她表示，她将告诉中国政府及其他对南中国海部分地区提出主权要求的国家，外交渠道恢复通畅并推动一项协议的达成至关重要。

“对於冲突的地貌领土声张，美国不站队，但我们认为，该地区的国家应协同工作解决纠纷，不应诉诸高压、恐吓、威胁，当然还有使用武力等手段，”她说。

希拉里在印尼的会谈聚焦於7月东盟峰会遗留的问题，本次峰会上各国关於解决与中国的争议未能达成共识，引发中国与东盟摩擦可能增加的担忧。

希拉里周三将开始访问中国，会晤中国多名高层官员，包括中国国家主席胡锦涛及副主席习近平。

她说她将要传达的信息是，现在是对这片海域的争议保持冷静的时候，相互认同的行为准则是这样做的最好方式。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。