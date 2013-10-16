中国本周已购买多达30万吨的美国玉米--消息

路透北京10月16日 - 贸易消息人士周三称，由于美国玉米价格便宜，中国本周已从美国购买多达30万吨的玉米，预计还会继续购买。中国是全球第二大玉米消费国。

其中一位消息人士称，中国以每吨约260美元的到岸价格(相当于税后每吨1,900元人民币)，购买了四或五笔船期为明年3月到5月的船货。

相比玉米消费大省广东省的价格，这个买价要便宜大约25%。

在需求稳健之际，北京的收储政策推高了国内玉米价格。

本月稍早，中国一家私人贸易公司已趁玉米价格低廉之际，自美国购买了七笔船货，即42万吨的玉米。

因玉米丰收，美国玉米价格本周跌至三周低位。0305GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货微升0.2%，报每蒲式耳4.44-1/4美元。

“鉴于美国玉米价格便宜，那些预计将获得进口配额的磨粉厂 将继续购买，”一名贸易消息人士称。

部分买家为广东的贸易公司，他们帮一些动物饲料加工厂购货。

根据中国对世界贸易组织(WTO)的承诺，在2014年，中国将发放720万吨低关税玉米进口配额，其中40%将分配给民营企业。

政府官员表示，随着中国生活水平的提高，人们对肉类和奶制品的需求不断增加，而国内产量未能同步增长，因而中国将逐步增加玉米进口以满足需求。

据美国农业部预计，中国玉米进口在以9月开始计的销售年度料将达700万吨，而上年为300万吨。(完)

(编译 隋芬/王翔琼；审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。